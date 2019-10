Le casque de vélo urbain Matrix Lumos est maintenant disponible sur l’Apple Store en ligne et dans les magasins physiques dans le monde entier.

Ce casque de vélo intelligent aide l’utilisateur à se protéger des chocs lorsqu’il conduit un vélo ou un skateboard. L’appareil intègre également une diode électroluminescente activée pour éviter les collisions en éclairant la tête, le point le plus élevé et généralement le plus visible du corps.

Grâce à la nouvelle conception matricielle RVB, le panneau arrière du casque urbain Matrix Lumos affiche des motifs lumineux personnalisables qui rendent l’utilisateur plus visible sur la route. De plus, les feux intégrés, les indicateurs de direction et les témoins automatiques (semblables aux feux de freinage) augmentent la sécurité jour et nuit. Vous pouvez activer les indicateurs de direction à l’aide de la télécommande sans fil fournie ou via l’application Lumos sur iPhone et Apple Watch.

La batterie dure 4 à 10 heures selon les réglages. Le prix de ce caque est 279,95 €.