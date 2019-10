Oprah Winfrey a expliqué pourquoi elle avait collaboré avec Apple et son service Apple TV+ pour créer l’Oprah’s Book Club.

Elle a commencé par parler de son amour et de sa passion pour la lecture. C’est grâce à sa capacité à emmener les gens dans des contrées lointaines et à expérimenter autant de choses simplement dans les pages de un livre. Oprah espère utiliser la plate-forme pour partager son amour de la lecture avec le reste du monde :

« La raison pour laquelle j’ai uni mes forces à Apple est parce que j’espère pouvoir créer ce qui est le club de lecture le plus animé au monde, impliquant les lecteurs partout dans des conversations entre eux et avec les auteurs. Apple a un milliard de poches, vous tous. Pour moi, cela représente une magnifique opportunité de connecter le monde à travers la lecture. À chaque annonce d’une nouvelle sélection du clubs de lecture, vous aurez la possibilité d’acheter le livre, de le lire et de prendre part à une conversation avec l’auteur sur l’histoire et le processus d’écriture. »

Winfrey continue en disant:

« La collaboration avec Apple me donne l’occasion de vivre une de mes expériences les plus joyeuses et de passer le mot. Je suis sûr que vous apprécierez la communauté qui se manifestera, car les gens pourront interagir avec des histoires qui amélioreront leur vie. »

L’Oprah’s Book Club sera créé le 1er novembre sur Apple TV+, avec un nouvel épisode diffusé tous les deux mois. Dans le premier épisode, elle interviewera Ta-Nehisi Coates, auteur de “The Water Dance”, un livre disponible à l’achat sur Apple Books sous forme de livre électronique ou de livre audio.