Dans un avenir pas si lointain, Apple et les autres géants de la technologie (GAFA) devront payer des impôts dans tous les pays où ils vendent des produits et services. Terminé les paradis fiscaux.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé des projets qui imposeraient à toutes les entreprises de technologie de payer des impôts dans chaque pays dans lequel ils opèrent. L’accord a été signé par plus de 130 pays qui ont convenu de la nécessité d’une réforme fiscale globale. Apple, par exemple, ne sera plus en mesure de canaliser les bénéfices de tous les Apple Store européens en Irlande pour éviter de payer des impôts dans les pays où les produits ont été réellement vendus.

Comme le souligne Reuters, les géants de la technologie (GAFA : Google, Apple, Facebook Amazon) ont poussé les lois fiscales actuelles à l’extrême, de nombreuses entreprises enregistrant légalement leurs bénéfices et leurs biens, tels que les marques et les brevets, dans des pays à faible taux d’imposition, comme l’Irlande, quel que soit le lieu où se trouvent leurs clients :

« Plus de 130 pays ont convenu qu’une refonte de la réglementation fiscale remontant pour la plupart aux années 1920 était nécessaire et ont demandé à l’OCDE basée à Paris de soumettre des propositions.

La question de la fiscalité des grandes multinationales transfrontalières est devenue encore plus urgente alors qu’un nombre croissant de pays ont adopté des plans pour imposer leurs taxes aux entreprises numériques en l’absence d’un accord global.

Le système actuel est sous pression et ne survivra pas si les tensions ne sont pas éliminées. »

L’Irlande perdra probablement beaucoup de recettes fiscales à cause de ces changements. Mais la plupart des pays en bénéficieront, car les entreprises (GAFA) paieront des impôts dans chaque pays en fonction des bénéfices tirés de leurs ventes locales. Pour garantir des conditions équitables, tous les signataires appliqueront à l’accord une formule d’imposition standard, basée sur un pourcentage des bénéfices des ventes locales.

Cependant, le problème avec ce type d’approche est que les entreprises peuvent utiliser une comptabilité créative pour affirmer qu’elles n’ont pas réalisé de bénéfices sur les ventes réalisées dans certains pays. Une tactique courante utilisée par de nombreuses multinationales consiste à facturer les droits de licence des filiales locales à un siège mondial pour l’utilisation de la propriété intellectuelle, de sorte que ces coûts servent à annuler les bénéfices locaux. Dans certains cas, ces frais sont payés à des entités situées dans des pays offshore et où aucun impôt sur les sociétés n’est exigible.

Pour éviter tout cela, un processus de réforme distinct sera mis en place avec des taux minimum d’imposition des sociétés que les sociétés dépassant une certaine taille doivent payer, quels que soient les profits ou les pertes qu’elles prétendent avoir réalisés dans leurs pays respectifs.

Apple attend actuellement une décision sur son recours contre une décision de la Commission européenne selon laquelle la société doit payer à l’Irlande 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts après que le pays ait proposé des tarifs considérés comme illégaux, en échange de des investissements dans le pays par Apple.