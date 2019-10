Avec la sortie d’iOS 13 et Apple Arcade, Apple poursuit son chemin dans le mode du jeu en proposant la manette sans fil Xbox à la vente.

Grâce à iOS 13, les joueurs peuvent en effet utiliser les manettes PS4 et Xbox pour une meilleure expérience. Raison pour laquelle la firme de Cupertino permet d’acheter directement la manette Xbox depuis son site ou en boutique physique. Mais bizarrement, Apple ne propose pas la manette PS4, pourtant compatible.

Si la nouvelle est bonne, elle est moins quand on voit le prix de 59,95 €. Mieux vaut vous tourner vers Amazon où la manette de Microsoft est proposée à 44,99 €. C’est toujours une économie de 15 € ou encore trois mois d’abonnement à Apple Arcade (4,99€/mois).

Notez que cette manette Xbox est de très bonne facture et se dote d’une surface antidérapante. Avec elle, votre expérience de jeu sera nettement plus agréable, plus qu’avec les commandes tactiles. Et il n’est d’ailleurs pas exclu que vos scores s’améliorent au passage.