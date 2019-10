Après l’arrivée du mode sombre, Instagram apporte aujourd’hui deux autres nouveautés concernant les Stories et la sécurité anti-hameçonnage.

En ce qui concerne les Stories, un nouveau mode appelé “Créer” a été mis en œuvre. Il permet de transformer le traditionnel “Throwback Thursday” en fonctionnalité officielle, mais ajoute également d’autres options.

Avec le nouveau mode de création, il existe un bouton spécial appelé “On This Day” qui génère une publication de ce jour spécifique, mais extraite d’une année précédente. L’option affiche une publication aléatoire du flux que vous avez partagé à la même date, mais l’an dernier. Si davantage de publications ont été publiées ce jour-là, il est toujours possible de proposer une publication à partager en utilisant le nouveau mode “On This Day”.

De plus, le nouveau mode de création inclut également d’autres outils tels que le format GIF, des astuces pour les quiz, les sondages et les comptes à rebours. L’idée d’Instagram est de permettre aux utilisateurs de continuer à partager des éléments sur la plate-forme plus facilement, même s’ils n’ont pas nécessairement une nouvelle image à publier.

Voici comment Instagram décrit ses nouvelles fonctionnalités de création :

« Ce nouveau mode vous permet de combiner des autocollants interactifs, des dessins et du texte sans avoir besoin de partager une photo ou une vidéo. “On This Day” suggère des souvenirs et vous permet de les partager via Direct et Stories. Pour accéder au nouveau mode Créer (qui sera disponible pour tout le monde dans quelques jours), il suffit de faire défiler l’écran vers le bas, en bas à droite de l’interface de la caméra dans les Stories. »

Instagram met aussi en œuvre une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs d’identifier les escroqueries par phishing. Si vous recevez un email dont l’expéditeur est Instagram, vous pouvez maintenant facilement vérifier si ce message provient réellement de la société ou s’il s’agit d’un phishing.

TNW rapporte que l’application affiche désormais une liste complète de tous les mails authentiques qui vous ont été envoyés : si le mail que vous avez reçu ne s’affiche pas sur cet écran, il s’agit d’une arnaque.

La fonction – “E-mail d’Instagram” – est accessible depuis les paramètres de l’application et vous permet de consulter tous les mails légitimes envoyés par Instagram au cours des 14 derniers jours.

La nouvelle fonctionnalité est disponible dans Paramètres > Sécurité > E-mail d’Instagram et sera active pour tout le monde d’ici quelques jours.

Donc, si vous avez reçu un email vous demandant de réinitialiser votre mot de passe et dont l’expéditeur est Instagram, vous pouvez maintenant ouvrir l’application et vérifier si ce message a réellement été envoyé par le service.

Probablement qu’Instagram a développé cette fonctionnalité en réponse à une attaque de phishing sérieuse survenue fin août.

Instagram est disponible gratuitement sur l’App Store.