Au fil des années, les capteurs photo des smartphones ont fait l’objet d’améliorations constantes, qui ont toutefois conduit à une augmentation progressive de leur taille.

Mais les choses pourraient bientôt prendre une autre tournure grâce à un nouveau brevet déposé par Apple. Une série de lentilles et de prismes, capables de rediriger la lumière directement vers le capteur, pourrait contribuer à réduire l’épaisseur du compartiment photographique sans sacrifier une distance focale de 80-200 mm en plein cadre.

Normalement, un appareil photo avec une longue focale permet de capturer plus de détails. Pour que la focale soit longue, il est nécessaire que l’objectif soit physiquement éloigné du capteur. Seulement, ce compromis n’est pas toujours apprécié par ceux qui préfèrent un téléphone plus compact. Si ce brevet est réalisable, les futurs iPhone bénéficieront d’un appareil photo aux spécifications remarquables. Déjà, il n’y aurait plus de protubérances à l’arrière du téléphone.

Comme toujours, en matière de brevets, il est bon de garder à l’esprit que de tels projets peuvent ne jamais voir la lumière officiellement. Si Apple réussissait à donner vie à ce nouveau projet, le marché des smartphones en tirerait des avantages considérables, non seulement en termes de performances photographiques, mais également en termes de compacité des futurs appareils.