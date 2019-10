Le nouveau service de streaming vidéo Apple TV+ fera ses débuts le 1er novembre. L’un des titres les plus attendus est The Morning Show. Aujourd’hui, nous vous communiquons de nouveaux détails et les premières informations sur le prochain A Christmas Carol.

The Morning Show sera l’une des émissions phares d’Apple TV+, avec des acteurs tels que Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Dans une nouvelle interview avec Variety, Jennifer Aniston offre de nouveaux détails sur le travail avec Apple, l’inspiration du spectacle et plus encore.

Aniston explique qu’Apple a acquis à l’origine The Morning Show uniquement sur un schéma. Quatre mois plus tard, toutefois, des événements du monde réel, notamment la montée du mouvement Me Too, ont forcé la série à “tout recommencer” avec une nouvelle inspiration tirée de ces événements. Au moment de travailler avec Apple, Aniston affirme avoir eu quelques “inquiétudes” initiales, car la société en était encore à ses balbutiements dans le secteur du contenu original, mais elle était heureuse quand Apple est venue faire appel à Creative Artists pour acheter l’émission, qui est ensuite devenu la première série d’Apple.

En dépit de son implication dans The Morning Show, Aniston a affirmé être “excitée” et “choquée” par l’état actuel du streaming télévisé, mais que certains aspects sont tristes, car la magie de la télévision traditionnelle a été un peu perdue.

Apple souhaiterait également pénétrer dans le monde des comédies musicales avec une “nouvelle version” de A Christmas Carol de Charles Dickens. Selon le Hollywood Reporter, Apple aurait obtenu les droits sur le film, qui au fil des ans a été réutilisé à plusieurs reprises, comme dans le film de 2009 mettant en vedette Jim Carrey.

Ferrell et Reynolds font partie des meilleures stars hollywoodiennes d’aujourd’hui, avec des rôles emblématiques respectivement dans Old School et Deadpool. Et il semble bien qu’ils feront partie de la série. THR a également déclaré que Sean Anders et John Morris, les esprits derrière les films de Daddy, vont écrire et diriger A Christmas Carol d’Apple.

Pour l’heure, les détails sont encore assez minces sur ce film. Apple n’a pas dit quand le film pourrait sortir, ni même s’il arrivera dans les salles de cinéma.