Apple Music continue d’acquérir de plus en plus d’utilisateurs, mais la concurrence ne dort pas sur ses lauriers. Apple doit encore et toujours proposer de nouveaux contenus à ses clients. Dans une interview accordée à Wired, Zane Lowe, responsable mondial des relations musicales chez Apple Music, et Oliver Schusser, directeur général du service, ont parlé de certaines nouveautés à venir.

Zane Lowe et Oliver Schusser expliquent qu’Apple Music se concentrera davantage sur les émissions en direct, les contenus en coulisses et à la radio, mais avec une approche différente de celle vue jusqu’à présent.

Le dernier rapport officiel d’Apple confirme que les abonnés d’Apple Music dans le monde ont dépassé les 60 millions. Alors que la radio Beats 1 a connu une croissance variée depuis ses débuts en 2015. L’objectif de Zane Lowe est d’accroître la notoriété et la découverte de nouvelles musiques en tirant parti des avantages de la station de radio :

« Je veux que plus de gens écoutent et découvrent de nouvelles musiques. Et je veux intégrer plus précisément dans Apple Music ce que nous faisons dans Beats 1. Je suppose qu’il reste encore des abonnés qui ne réalisent pas qu’Elton John a organisé plus de 200 émissions sur Beats 1. Ces contenus sont des œuvres d’art à part entière. »

Une partie de ce travail a été lancée ces derniers mois avec une nouvelle marque pour les listes de lecture Apple Music telles que “Rap Life” et “ALT CTRL”.

L’évolution future d’Apple Music et de Beats 1 inclura de nouveaux animateurs de radio, une couverture documentaire approfondie avant et après les albums et plus encore.

L’idée est également d’amplifier ce qu’Apple pense que personne d’autre ne fait. Lowe promet « de nouveaux grands noms » pour les chefs d’orchestre de Beats 1, dont Julie Adenuga et Ebro Darden, qui arriveront dans les prochains mois.

Il y aura aussi beaucoup plus de contenu « dans les coulisses »:

« Ce qui est intéressant, c’est que Beats 1 documente déjà le processus de création en temps réel. Ezra Koenig, leader du Vampire Weekend, parle deux fois par mois de l’album Father of the Bride dans son programme Time Crisis. Ces contenus seront de plus en plus nombreux dans les mois à venir, avec des artistes qui organiseront également de véritables tutoriels sur la manière dont ils ont produit et sorti leurs albums ou leurs chansons. »

Oliver Schusser, responsable d’Apple Music, a déclaré que l’iTunes Music Festival n’avait pas pris sa retraite, mais plutôt une “pause”.

« Parallèlement, Apple a organisé des concerts pour les musiciens émergents dans leurs magasins en 2019. Nous souhaitons organiser davantage d’événements en direct au cours des 12 prochains mois. »

Une autre partie de l’avenir d’Apple Music sera la diffusion en direct. Après les événements avec Shawn Mendes, le groupe de rap français PNL et Tyler the Creator, qui ont présenté en direct son album IGOR diffusé sur Apple Music la nuit précédant sa sortie, déclare que « la musique live est définitivement à l’horizon pour Apple Music ». Tout cela fait partie de l’offre visant à promouvoir le lancement d’un album.

Apple pourrait également extraire des données utiles d’utilisateurs ayant pré-ajouté des albums à leurs comptes avant leur publication. Il s’avère que ces utilisateurs ont quatre fois plus de chances de terminer l’écoute d’un album s’ils l’ont pré-ajouté à leur collection, 1,5 fois plus de chances de l’écouter à nouveau et, en général, d’écouter de la musique quatre fois plus longtemps que d’autres abonnés d’Apple Music.