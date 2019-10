Apple se concentre de plus en plus sur les services, notamment Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple News. L’une des idées de la société serait également de proposer un super-bundle regroupant l’ensemble de tous ces services. L’idée est que les clients paient un seul abonnement à prix réduit. Cependant, il y a un problème lié aux préoccupations des maisons de disques.

Selon le Financial Times, des sources anonymes proches de la société disent qu’Apple a parlé aux principales maisons de disques pour proposer l’idée d’un super-bundle regroupant tous les services proposés aux utilisateurs. Cependant, de nombreuses marques ont soulevé certaines préoccupations et pourraient donc constituer un frein à l’idée initiale d’Apple.

Les dirigeants des principales maisons de disques craignent qu’un super-bundle Apple ne réduise les marges bénéficiaires pour eux et leurs artistes. Toutefois, d’autres labels sont ouverts à l’idée d’un super-bundle, donc il reste encore un espoir.

Si tel est le cas, cela pourrait constituer une option intéressante pour les consommateurs, qui paieraient moins cher pour que tous les services d’Apple soient disponibles. Actuellement, ceux qui souhaitent s’abonner à Apple Music, Apple TV+, Apple News et Apple Arcade aux États-Unis dépensent environ 30 USD par mois, mais avec ce forfait, le chiffre pourrait chuter à 24,99 USD voire 19,99 USD par mois.