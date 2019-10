L’application officielle Twitch pour Apple TV est enfin arrivée. Le service de streaming dédié aux jeux propose des applications iOS et Mac depuis quelque temps déjà, mais une version pour le boîtier Apple est maintenant disponible.

L’application Twitch pour Apple TV offre les mêmes fonctionnalités que dans les applications iOS et Mac. Les utilisateurs peuvent ainsi regarder en streaming, des clips et des vidéos à la demande, et s’impliquer dans des discussions. Twitch propose également une série d’émissions supplémentaires, dont la NFL en direct à partir de jeudi.

La mise en œuvre de l’application Apple TV est en cours. S’elle n’apparaît toujours pas dans l’App Store tvOS, lancez l’application Paramètres sur le boîtier, activez Applications > Installer l’application automatiquement, puis téléchargez l’app iOS sur votre iPhone ou iPad. Elle devrait ainsi apparaître sur l’écran d’accueil de votre Apple TV.