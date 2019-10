Apple a récemment activé un nouveau programme de remplacement gratuit pour certains iPhone 6s et iPhone 6s Plus qui rencontrent des problèmes de mise sous tension. Voici comment vérifier si votre appareil est éligible au programme.

Apple explique que le nouveau programme de réparation couvre un nombre limité d’appareils iPhone 6s et iPhone 6s Plus fabriqués entre octobre 2018 et août 2019. Dans certains cas, ces appareils risquent de ne pas pouvoir s’allumer en raison d’un “composant qui peut ne pas fonctionner”.

Voici ce que la société dit à propos du programme :

« Apple a déterminé que certains appareils iPhone 6s et iPhone 6s Plus risquent de ne pas s’allumer en raison de la défaillance de certains composants. Ce problème concerne uniquement les appareils appartenant à une plage de numéros de série limités générés entre octobre 2018 et août 2019. »

Le programme couvre les appareils iPhone 6s et iPhone 6s Plus concernés uniquement pendant 2 ans après la première vente. Ce programme Apple n’étend pas la couverture de la garantie standard des appareils.

Pour vérifier si votre iPhone 6s ou iPhone 6s Plus est éligible pour un remplacement :

Accéder au site Apple dédié au programme

Sélectionnez votre pays de résidence dans le menu Pays / Région en haut à droite.

Entrez le numéro de série de votre iPhone

Cliquez sur Soumettre et attendez la réponse.

Si votre iPhone est éligible au programme, Apple vous recommande de contacter le support Apple ou de vous rendre dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple. De plus, si vous avez droit au programme de réparation et avez déjà payé l’assistance, vous pouvez contacter Apple pour obtenir un remboursement complet.