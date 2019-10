Avec iOS 13.2.1, Apple a supprimé l’émoji qui représente le drapeau taïwanais des claviers iOS pour les utilisateurs de Hong Kong et Macao. Un choix qui fait beaucoup de parler ces dernières heures.

Les utilisateurs qui utilisent le clavier iOS de Hong Kong ou de Macao à partir de iOS 13.1.2 ne voient plus l’émoji représentant le drapeau taïwanais.

Ce qui semble être un choix trivial a en réalité plusieurs connotations politiques, étant donné que le statut politique de Taiwan dans la région est un sujet très sensible. Taïwan est essentiellement un pays indépendant depuis 1950, et pourtant la Chine a recouvré sa souveraineté depuis 1949, après la défaite du gouvernement nationaliste dans la guerre civile chinoise. Par conséquent, la Chine reconnaît pas Taiwan comme un pays indépendant et refuse de maintenir des relations diplomatiques avec des pays qui ne reconnaissent pas Taiwan comme une province rebelle de la République populaire de Chine.

L’émoji du drapeau taïwanais avait déjà été obscurci dans le passé en Chine, mais le blocage a également été étendu aux utilisateurs qui utilisent les claviers de Hong Kong et de Macao sur iOS 13.1.2.

Tout cela est dû au fait qu’Apple souhaite entretenir de bonnes relations avec le gouvernement chinois pour diverses raisons commerciales et stratégiques.