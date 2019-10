Selon un nouveau brevet, Apple travaillerait sur ce que nous pourrions appeler un véritable “vêtement intelligent”. Grâce à des circuits intégrés, il serait possible de récolter des données médicales.

En particulier, l’idée serait d’intégrer une bande élastique dans le tissu d’un vêtement pour contrôler les données médicales. Le brevet s’intitule « Articles en tissu avec bandes élastiques ».

Selon le rapport de Patently Apple, il semble que la technologie en question pourrait être utilisée dans les vêtements (et accessoires) intelligents pour « mesurer les paramètres de santé et même fournir un autre moyen de prendre un électrocardiogramme et bien plus encore. Cela pourrait même fonctionner avec l’Apple Watch pour obtenir des lectures ECG plus précises ».

Manifestement, Apple note également que l’un des inventeurs mentionnés n’est autre que Daniel Podhajny. Il a travaillé sur le matériau Nike Flyknit et est répertorié dans de nombreux brevets connexes. En fait, le dossier indique qu’ « il s’agit généralement de vêtements en tissu et, plus particulièrement, de vêtements en tissu stretch ».

L’idée de porter un vêtement intelligent et facile à porter semble fantastique, mais le problème le plus évident est de savoir comment le garder propre. Il y a en effet des circuits électriques à l’intérieur, difficilement lavable à la machine à laver. Cependant, dans le brevet, des dispositions sont en place pour que la technologie des tissus puisse supporter « des températures relativement élevées telles que celles associées au recyclage des vêtements » et aux dangers de l’eau, mais cela n’est pas très clair.