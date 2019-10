Le 5 octobre 2011, Steve Jobs est décédé. En tant que cofondateur d’Apple, il a été l’une des personnalités les plus influentes et les plus importantes des 30 dernières années pour l’histoire de la technologie et au-delà.

À l’occasion du huitième anniversaire, l’actuel PDG d’Apple Tim Cook a voulu se souvenir de son mentor et ami.

Après une longue maladie, un cancer du pancréas qui ne lui laissait aucune chance, Jobs est décédé le lendemain de la présentation de l’iPhone 4s, peut-être l’un des derniers appareils sur lesquels Jobs a pu travailler à 100% en phase de développement.

Sur Twitter, Tim Cook a voulu rappeler une phrase de Steve Jobs : « La ressource la plus importante dont nous disposons est le temps. »

Apple continue de garder active la page “Remembering Steve“, où des personnes du monde entier peuvent partager leurs messages dédiés au cofondateur d’Apple. À ce jour, plus d’un million de messages ont été partagés.