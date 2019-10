Après avoir distribué la GM de macOS Catalina aux développeurs, Apple a lancé Apple Arcade pour les utilisateurs Mac ayant installé cette bêta. Elle précède la sortie publique de macOS Catalina, qui devrait avoir lieu très prochainement.

Apple Arcade propose un catalogue complet de jeux avec un seul abonnement de 4,99 € par mois (jusqu’à six membres de la même famille). Selon Apple, il y aura plus de 100 jeux disponibles d’ici la fin de l’année, et d’autres arriveront chaque mois.

Ces jeux ne comporteront pas d’achats in-app ou de publicités. Ils sont également disponibles sur iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac avec iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 et macOS Catalina. Toutes les progressions sont synchronisés sur iCloud afin que vous puissiez reprendre où vous vous êtes arrêté sur n’importe quel appareil.

Si vous utilisez déjà macOS Catalina, vous pouvez essayer Arcade simplement en accédant au Mac App Store. Pour une meilleure expérience de jeu, vous pouvez également associer une manette PlayStation 4 ou Xbox.