Les ventes d’iPhone 11 semblent bien se porter puisque Apple aurait augmenté la production de 10%. En effet, Nikkei Asian Review rapporte que la hausse serait précisément de 8 millions d’unités.

Si les analystes n’étaient pas prêts à parier sur une telle demande, ils avouent que la demande est nettement supérieure à 2018. Toutefois, « La demande est bonne pour le moment. Mais nous devons faire attention à ne pas être trop optimistes », a déclaré une source au niveau de la direction au Nikkei.

Ce succès est aussi lié à la nouvelle tarification des nouveaux iPhone, légèrement plus basse. Elle l’est pour les 11 Pro et 11 Pro Max, et davantage pour le 11 LCD de 6,1″ à 809€.

Tim Cook n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de sa visite en Europe pour évoquer le très bon lancement des iPhone lors d’interviews.