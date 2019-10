Récemment, nous avons parlé des AirPods 3 suite à la première bêta d’iOS 13.2 sortie deux jours plus tôt. Hier, le graphiste Michael Rieplhuber a partagé sa dernière création sur Twitter. Il s’agit d’un concept réaliste imaginant à quoi pourraient ressembler les nouveaux AirPods intra-auriculaires.

Bien qu’il y ait quelques similitudes avec les modèles actuels, l’image montre un produit très différent. Le concept envisage les nouveaux AirPods dans un format plus petit. On y voit également des embouts en caoutchouc dans chaque oreillette, vraisemblablement remplaçables avec des tailles différentes comme cela est déjà possible avec d’autres écouteurs. La conception permet aux écouteurs d’avoir une meilleure isolation sonore que les écouteurs conventionnels.

Pour le moment, nous en savons peu sur cette nouvelle génération d’AirPods. Certains codes iOS suggèrent qu’ils auront différents modes d’écoute et la fonction de suppression du bruit, qui sera appelée “mode de mise au point”. Des rumeurs précédentes avaient déjà suggéré qu’Apple annoncerait une nouvelle variante de ses écouteurs sans fil avec la fonctionnalité “Pro”, notamment avec une résistance à l’eau.

Selon de nombreuses personnes, la présentation des nouveaux AirPods 3 pourrait avoir lieu en octobre. Pour d’autres, cela pourrait être reporté à 2020.