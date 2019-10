Avant le lancement de macOS Catalina, Apple demande aux développeurs de soumettre leurs apps compatibles avec le nouveau système.

Apple encourage les développeurs à tirer parti des technologies de macOS Catalina telles que Sign in with Apple, Sidecar, Core ML 3 et Metal. Apple met également en avant Mac Catalyst, conçu pour intégrer des applications iPad sur Mac.

En outre, pour toutes les applications conçues pour être distribuées en dehors du Mac App Store, Apple a rappelé aux développeurs une nouvelle exigence fondamentale. La firme exige que ces apps soient authentifiées par Apple pour pouvoir être exécutées sur macOS Catalina sans autre autorisation. Le processus d’authentification est destiné à protéger les utilisateurs Mac des applications malveillantes.

Pour l’authentification, Apple propose aux développeurs des identifiants Mac fiables, nécessaires pour permettre à la fonction Gatekeeper sur macOS d’installer des applications autres que celles du Mac App Store. Ce processus n’est pas requis pour les applications distribuées via le Mac App Store.

Apple a publié hier la GM de Catalina, qui représente la version finale du logiciel qui sera ensuite fournie au public. Le lancement de macOS Catalina n’est pas encore connu, mais son lancement serait imminent. Possible même qu’il ait lieu ce soir.