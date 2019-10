La firme de Cupertino semble avoir jeté son dévolu sur la société britannique IKinema, spécialisée dans la motion capture. Le rachat aurait eu lieu le 1 septembre dernier, d’après des documents révélés par MacRumors.

Si Apple n’a pas communiqué sur cette acquisition, comme à son habitude, les réseaux sociaux d’IKinema ne sont plus très actifs depuis le mois d’août. De plus, Peter Denwood, un avocat d’Apple en charge de affaires étrangères, est identifié comme le responsable de cette société dans les documents transmis au gouvernement britannique. Tout cela suggère qu’Apple a bel et bien acquis cette société.

Les motivations d’Apple pour IKinema ne sont pas connues, mais la firme a probablement de gros projets derrière. Il faut savoir IKinema dispose d’une technologie d’animation reconnue dans le domaine de la réalité virtuelle ou encore des jeux. Elle a d’ailleurs collaboré récemment avec Ubisoft.

En clair, Apple semble vouloir investir davantage dans le secteur de l’animation et la réalité augmentée. En revanche, il va falloir se montrer patient avant qu’Apple propose quelque au grand public.