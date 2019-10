Chin-Yung Fan, le PDG d’Epistar, a déclaré que plusieurs de ses clients développaient des appareils dotés d’écran à Mini-LED. Parmi ces produits, il y a ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones et des moniteurs.

Epistar est un fournisseur d’Apple, ce qui laisse à penser que le fabricant d’iPhone est l’un de ces clients. Cependant, Epistar a refusé de faire connaître le nom d’un client spécifique.

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a annoncé qu’Apple envisage de lancer un iPad avec un écran Mini-LED entre le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021. Un MacBook avec un écran Mini-LED pourrait suivre au cours du premier ou du deuxième trimestre de 2021. Kuo s’attend à ce que ces iPad et MacBook soient des appareils très haut de gamme. Cela suppose qu’il s’agira d’iPad Pro et de MacBook Pro.

Kuo a déclaré qu’Epistar serait l’un des fournisseurs d’Apple pour ces modèles spécifiques. Epistar est également le plus grand fabricant de LED à Taiwan.

Kuo a ajouté que les écrans Mini-LED permettraient de concevoir des produits plus fins et plus légers, tout en offrant les mêmes avantages que les écrans OLED utilisés sur les nouveaux iPhone. Cela signifie de bonnes performances en termes de reproduction des couleurs, un contraste élevé et une gradation locale pour des noirs plus vrais.

Les futurs écrans pour iPad et MacBook utiliseront chacun environ 10 000 LED, contre 576 pour l’écran Pro XDR d’Apple, selon Kuo. On dit que chaque LED sera très petite, avec des dimensions inférieures à 200 microns.

Pour le moment, Apple continuera à utiliser des écrans LCD sur l’ensemble de sa gamme d’iPad et de Mac, mais si cette entrée s’avère exacte, nous pouvons nous attendre aux premiers modèles Mini-LED dans les 12 à 18 prochains mois.