La semaine de l’EU Code Week commencera samedi et durera 16 jours, pour un événement célébrant la créativité, la résolution de problèmes et la collaboration par le biais de programmes et d’autres activités technologiques.

L’idée est de rendre la programmation plus visible, de la montrer aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées, de leur apprendre à donner vie à leurs idées avec le code et de les motiver à apprendre.

Apple a fourni des exemples de la manière dont leur matériel de formation Swift aide les étudiants de tous âges à apprendre à programmer, dès l’âge de 5 ans:

« En octobre, dans des salles de classe européennes célébrant l’EU Code Week, des étudiants de tous les âges sont la preuve vivante que la programmation ouvre la porte à des opportunités jamais vues auparavant. À la Layton Primary School de Blackpool, en Angleterre, les principes de programmation aident les enfants de 5 et 6 ans à retrouver un dinosaure. Et en Italie, à l’Istituto De Amicis de Milan, la programmation est la clé pour débloquer la carrière et la vie de Belinda Tagariello, âgée de 28 ans.

Ces écoles font partie d’un nombre grandissant d’institutions européennes qui s’appuient sur la puissance et la polyvalence des iPad, des Mac et des programmes tels que Apple’s Everyone Can Code et le développement d’applications avec Swift pour enseigner la programmation à la nouvelle génération d’étudiants. »

Un enseignant du primaire affirme que les avantages vont bien au-delà des compétences informatiques :

« Les enfants ayant une mentalité de programmation savent que s’ils font quelque chose, il se passera quelque chose. Ils auront un résultat s’ils entrent dans le processus : ils sont plus entreprenants en ce qui concerne leur capacité à résoudre les problèmes. »

Avec les enfants plus jeunes, l’objectif est de leur faire comprendre le principe fondamental de la programmation : divisez une activité en une série d’instructions ligne par ligne.

L’utilisation de Swift a plus que doublé grâce à iOS 13, tandis que Swift Playgrounds pour iPad a été mis à jour avec la prise en charge du mode sombre, des améliorations de Learn to Code et plus encore.