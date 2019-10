Si l’abandon de Touch ID au profit de Face ID n’a pas été vu d’un très bon œil par de nombreux utilisateurs, son retour avec l’iPhone 2020 pourrait bien faire des heureux. De plus, le système serait totalement différent puisqu’il serait intégré directement sous l’écran.

Selon un rapport de Bloomberg, Apple développe un capteur d’empreintes digitales sous l’écran des prochains iPhone. Et si cette technologie n’est pas tout à fait prête, Apple pourrait décider de la reporter à 2021. Pourtant, une technologie similaire est déjà largement utilisée par Samsung, Huawei, OnePlus et Xiaomi.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un iPhone 2020 avec Touch ID et Face ID. Le rapport indique que les fournisseurs d’Apple auraient montré à la firme de Cupertino que Touch ID situé sous l’écran pouvait fonctionner à l’intérieur de l’iPhone, mais que “la société n’avait pas encore réussi à le produire en série”. Le problème n’est pas clair, mais si Apple ne parvient pas à le résoudre, tout sera reporté à 2021.

En plus du rapport Bloomberg, l’analyste Ming-Chi Kuo a également déclaré plus tôt qu’un iPhone doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré ne serait commercialisé qu’en 2021. Cependant, il semble qu’un iPhone avec Touch ID et Face ID est vraiment dans la pipeline.