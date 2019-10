Apple est toujours à la recherche de solutions pour rendre ses appareils aussi minces que possible, en essayant évidemment de ne pas compromettre la rigidité des différents composants. Un nouveau brevet indique les solutions qui pourraient être adoptées à l’avenir pour rendre la taille d’écran des futurs MacBook encore plus fine.

Intitulé “Electronic devices with thin display housings”, le brevet suggère l’utilisation de la fibre de carbone pour renforcer les futurs écrans de MacBook et créer des écrans de plus en plus fins.

Apple parle explicitement de l’utilisation d’un boîtier qui utilise un “matériau composite en fibre de carbone”, éventuellement dans le cadre d’une texture comprenant un liant polymère. Les fibres de carbone traversent le panneau de manière à ce qu’il ne soit pas parallèle aux bords verticaux ou horizontaux, ce qui minimise les risques de courbure de l’écran.

Apple placerait le boîtier du MacBook sur un côté de la fibre de carbone, avec le logo Apple. L’écran lui-même serait placé de l’autre côté. De cette manière, Apple pense pouvoir rendre les écrans plus minces que ceux actuellement utilisés. Au final, le brevet suggère qu’il est possible de créer une épaisseur d’affichage combinée de “moins de 2 mm”. Il est certain qu’un tel résultat serait magnifique.