Apple a annoncé que d’ici la fin de l’année, une mise à jour d’iOS et d’iPadOS sera publiée, qui rendra Siri plus ouvert et plus flexible avec des applications de messagerie tierces telles que WhatsApp, Skype ou Facebook Messenger.

Comme indiqué par Bloomberg, la mise à jour permettra à Siri de configurer automatiquement l’application de messagerie utilisée par une personne pour communiquer avec un contact spécifique. Par exemple, si vous envoyez presque toujours des messages via un WhatsApp à un ami, Siri utilisera automatiquement WhatsApp et non plus iMessages lorsque vous demanderez à l’assistant virtuel d’envoyer un message à cette personne.

Il ne sera pas encore possible de définir les applications tierces par défaut sur l’iPhone, mais Siri décidera quelle application utiliser en fonction des interactions passées avec des contacts spécifiques. Les développeurs d’applications de messagerie devront activer cette nouvelle fonctionnalité dès qu’elle sera mise à disposition par Apple.

Actuellement, les utilisateurs doivent spécifier à Siri quelle application utiliser pour envoyer un message, par exemple en prononçant la commande “Dis Siri, envoi un message à Rémi avec WhatsApp”. Avec la mise à jour d’iOS d’ici la fin de l’année, tout sera automatisé et il suffira de demander à Siri d’envoyer un message à Rémi pour que ce message puisse être envoyé avec WhatsApp, si WhatsApp est évidemment l’application la plus fréquemment utilisée pour communiquer avec ce contact.

Plus tard, cette fonctionnalité sera également étendue aux applications vocales tierces pour les appels VoIP. Cependant, Apple n’a pas publié de détails sur sa date de sortie pour le moment.

Dans son communiqué, Apple a également défendu l’App Store au sujet des accusations de monopole présumées :

« Apple offre à ses utilisateurs une expérience uniquement possible grâce à l’intégration de matériel, de logiciels et de services. Depuis le premier iPhone, nous avons inclus des applications pour offrir à nos clients une expérience exceptionnelle en matière d’appels téléphoniques, d’écoute de musique, de navigation sur Internet, etc. Avec chaque génération d’iPhone, nous avons amélioré les fonctionnalités intégrées pour nos clients avec des applications prédéfinies conçues pour des performances exceptionnelles, une longue durée de vie de la batterie, une intégration transparente et des protections de sécurité et de confidentialité avancées. Nous avons également créé l’App Store, le lieu le plus sûr pour obtenir des applications, afin que les clients puissent choisir parmi des millions d’applications pour trouver celles qui améliorent encore leur iPhone. Dans les quelques catégories dans lesquelles Apple dispose également d’une application, nous avons de nombreux concurrents performants et nous sommes fiers que leur succès soit à l’origine de la création de près de 2 millions d’emplois aux États-Unis sur un marché en plein essor pour les développeurs. Notre étoile est de toujours créer les meilleurs produits pour nos clients et c’est pourquoi l’iPhone a la plus grande satisfaction des clients de l’industrie. »

Apple a ajouté que l’onglet Stories de l’App Store permettait de promouvoir les applications de la société seulement 1% du temps.