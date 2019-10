Apple a lancé aujourd’hui la nouvelle fonction Deep Fusion sur iOS via une mise à jour logicielle pour les bêta-testeurs. Deep Fusion est une technique qui combine plusieurs expositions au niveau des pixels pour offrir aux utilisateurs un niveau de détail supérieur à celui de l’imagerie HDR standard.

Cette bêta améliorera les photos prises avec le grand angle et le téléobjectif de l’iPhone 11 Pro et Pro Max. Malheureusement, il ne pourra pas exploiter le capteur à ultra grand angle pour le moment. Selon Apple, Deep Fusion nécessite la puce A13 et ne sera pas disponible sur les anciens iPhone.

Deep Fusion est une technique fascinante qui étend la philosophie de la photographie d’Apple en tant que processus de calcul. En fait, avec l’iPhone 7 Plus déjà, Apple pouvait fusionner la sortie de l’objectif grand angle et du téléobjectif pour fournir le meilleur résultat possible, sans que l’utilisateur en soit conscient. Deep Fusion continuera à travailler dans cette direction, en travaillant automatiquement sur les images prises dans des situations spécifiques.

Sur les plans avec des objectifs grand angle, cela commencera à être actif juste au-dessus du plan d’environ 10 lux dans lequel le mode nuit est activé. La partie supérieure de la plage de scènes dans laquelle il est actif varie en fonction de la source de lumière. Par contre, sur le téléobjectif, il sera actif dans toutes les situations, à l’exception des plus lumineuses, où le Smart HDR prendra le relais et fournira un meilleur résultat.

Apple a fourni quelques exemples d’images montrant la nouvelle fonctionnalité en action :

Selon Apple, le résultat global se traduit par de meilleures transitions cutanées, de meilleurs détails sur les vêtements et une meilleure fraîcheur sur les bords des sujets en mouvement.

Il n’existe actuellement aucun moyen de désactiver le processus, ce qui prend environ 1 seconde. Si vous cliquez rapidement puis affichez un aperçu de l’image, la mise à jour de l’image vers la nouvelle version peut prendre environ une demi-seconde. Un processus qui sera encore très rapide et que peu d’utilisateurs remarqueront.