Avec l’arrivée imminente d’Apple TV+ et de Disney+, Netflix décide de se mettre à l’abri et tente une nouvelle tactique pour capturer les clients. Son offre consiste à offrir gratuitement les premiers épisodes de différentes séries.

Tel que rapporté par TNW, Netflix autorise depuis quelques jours les non-abonnés à voir le premier épisode de certaines séries du catalogue. Par exemple, sans abonnement, vous pouvez regarder gratuitement le premier épisode de la nouvelle série “Bard of Blood”.

Netflix a précisé que cette promotion ne serait valable que pour une période limitée. Si le succès est au rendez-vous, Netflix pourrait répéter l’initiative avec de nombreuses autres séries. Cette promotion se limite actuellement à quelques pays. La France n’est fait pas partie puisque le premier est déjà offert.

C’est une nouvelle façon de conquérir les utilisateurs, à un moment où la concurrence devient de plus en plus féroce. De son côté, Apple offrira un mois gratuit d’Apple TV+ à tous les utilisateurs et une année totalement gratuite à ceux qui achètent ou ont acheté un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch à compter du 10 septembre.