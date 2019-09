PUBG MOBILE compte aujourd’hui parmi les jeux les plus utilisés au monde avec plus de 400 millions de téléchargements et 50 millions d’utilisateurs uniques par jour. Et l’annonce d’aujourd’hui risque d’en attirer davantage. Tencent Games et PUBG Corporation ont une effet conclus un partenariat avec AMC à l’occasion d’un crossover entre PUBG MOBILE et The Walking Dead.

À compter de demain, 1er octobre jusqu’à début 2020, les joueurs vont pouvoir incarner leurs héros préférés ainsi que des antagonistes cultes de la série. Des items in-game limités tels que des skins de personnages, des armes et un véhicule seront disponibles, notamment :

Daryl Dixon

Rick Grimes

Negan

Michonne

La moto de Daryl

Le katana de Michonne

“Lucille”, la batte de Negan

Ce n’est pas tout puisque, le jeu de plateau The Walking Dead Board Game fait également partie de la collaboration. Pour y jouer, il suffira de cliquer sur la bannière dans le coin en bas à droite du menu principal. « Les joueurs complétant les missions liées à l’évènement et collectant les items gagnent ainsi des points pouvant être échangés contre des récompenses exceptionnelles telles que la moto de Daryl Dixon. De nouveaux évènements et personnages sont également ajoutés à l’avenir ».

PUBG Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store