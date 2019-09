La phase bêta du jeu Minecraft Earth est sur le point de se terminer. Microsoft a confirmé que ce titre serait disponible sur l’App Store au cours du mois d’octobre.

Minecraft Earth est un jeu de réalité augmentée qui introduit Minecraft dans le monde réel. Les joueurs seront en mesure de construire des structures qui se chevauchent avec le monde réel lorsqu’ils sont visualisés depuis l’écran de l’appareil.

Comme indiqué sur le site Web, le jeu hébergera de nombreuses fonctionnalités et modes de jeu. Par exemple, les joueurs pourront créer des structures en utilisant les matériaux trouvés dans Minecraft, puis les insérer dans le monde réel. Ces structures pourront être construites à une échelle réduite puis distribuées en taille réelle.

Ce jeu présentera également une fonction de collecte, offrant aux joueurs la possibilité de collecter et d’élever de nouvelles créatures qu’ils pourront ensuite utiliser pour alimenter leurs générations.

Et tout comme le titre original, Minecraft Earth est également un jeu collaboratif. Les joueurs pourront faire équipe et construire des structures ensemble ou se réunir pour de mini-aventures. Le système de combat sera très similaire à celui de Pokemon Go.

Le site Web suggère également qu’il y aura des collections de ressources et des défis différents.

Minecraft Earth sera disponible en octobre sur tous les appareils pouvant exécuter iOS 10 ou versions ultérieures.