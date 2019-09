L’iPhone 11 Pro Max est officiellement entre nos mains depuis une semaine et l’un des meilleurs atouts est son verre brossé quatrième.

Apple a repris le concept de l’année dernière et l’a complètement changé. Entre les mains, on a l’impression d’avoir un téléphone en métal, alors qu’en pratique on se retrouve face arrière en verre. Le nouveau matériau utilisé, que les Britanniques ont appelé le verre métallique, n’est rien d’autre que le juste mélange entre le métal susmentionné et le verre. Leur combinaison a permis d’obtenir l’une des plus belles coques arrière jamais vue sur un smartphone Apple et en même temps unique en son genre.

Dans ses vidéos promotionnelles, la firme de Cupertino a de nouveau voulu s’appuyer sur cette méthode particulière adoptée pour ses projets phares de 2019. Dan Riccio, vice-président directeur de la division du matériel, a confirmé la couverture particulière du smartphone n’est autre chose qu’un “simple verre tridimensionnel”, le plus dur jamais porté sur un appareil actuellement sur le marché. Le résultat final a été possible grâce à la création et à la modélisation issues d’un seul bloc de ce mélange de matériaux particulier. À son tour, il a ensuite été renforcé au niveau moléculaire pour essayer d’obtenir cette belle finition mate et cette sensation au toucher que nous connaissons aujourd’hui.

À l’exception de la caméra arrière sur laquelle plusieurs doutes subsistent sur le plan esthétique, on peut toutefois affirmer que la coque arrière de l’iPhone 11 Pro/Max est sans aucun doute l’une des plus belles retouches jamais réalisée sur un smartphone.