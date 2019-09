L’émoji représentant le symbole “OK” a été ajouté à la liste des symboles racistes et haineux de la ligue anti-diffamation.

Ce qui a toujours été un symbole positif, le classique ” tout va bien “, a été inclus dans la liste des symboles de la haine par une organisation américaine et entre à présent dans une liste particulière avec les croix gammées et autres représentations racistes. .

Selon la BBC, la Ligue anti-diffamation (ADL) estime que le symbole du pouce et de l’index qui se rencontrent est utilisé depuis quelque temps comme “une expression de la suprématie de la race blanche” :

« Bien que les extrémistes continuent à utiliser des symboles vieux de plusieurs années ou décennies, ils créent régulièrement de nouveaux symboles, mèmes et slogans pour exprimer leurs sentiments de haine. Nous pensons que la police et le public doivent être pleinement informés de la signification de ces images, qui peuvent servir de premier signal d’alerte pour la présence d’ennemis dans une communauté ou une école. »

Le raisonnement derrière le choix du symbole ” OK ” en tant que représentation de la suprématie blanche est né d’une plaisanterie en ligne pour faire croire aux médias l’existence d’un nouveau sens obscur derrière cette image classique. Après la plaisanterie, certains groupes extrémistes ont adopté cette idée, selon laquelle la main qui fait le signe OK a trois doigts formant un W, tandis que le pouce fermé et l’index symbolisent la lettre P. Ensemble, ils forment l’abréviation WP. qui représente le pouvoir blanc.

L’ADL souligne qu’il ne faut pas sauter aux conclusions lorsque nous voyons l’utilisation de l’émoji OK, étant donné que dans la plupart des cas, son utilisation reste totalement inoffensive. Mais il faut faire attention dans certains contextes particuliers, du moins selon les mots de l’association.