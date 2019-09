Si le jailbreak n’est pas plus aussi utilisé qu’auparavant, la nouvelle faille bootrom “Checkm8” découverte par axi0mX pourrait lui redonner un second souffle.

Dans son tweet, axi0mX confirme que cette faille concerne des millions d’iPhone et iPad. Plus précisément, la faille bootroom Checkm8 concerne tous les appareils allant de la puce A5 à l’A11 (l’iPhone 4S à l’iPhone X et tous les iPad et iPod touch équipés d’un de ces processeurs). Les modèles suivants ne sont donc pas concernés.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read “checkmate”), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.

Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG

— axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019