Apple propose ce soir la nouvelle version iOS 12.4.2, laquelle s’adresse aux propriétaires d’iPhone et iPad incompatibles avec iOS 13.

Apple ne donne pas de précisions sur les changements de cette mouture. En revanche, on peut vous dire qu’elle concerne les iPhone 5s/6/6 Plus, iPad Air, iPad mini 2/3 et l’iPod touch 6.

Pour télécharger et installer iOS 12.4.2, rendez-vous dans l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

N’hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires.