TuneIn a travaillé avec Apple pour offrir aux auditeurs un accès à plus de 100 000 stations de radio sur tous les appareils compatibles avec Siri et Apple Music.

Cette collaboration fait suite à la sortie d’iOS 13, qui introduit une nouvelle expérience radio pour les appareils Apple. Cela concerne les iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, CarPlay et HomePod.

TuneIn apporte sa longue expérience à la plate-forme Apple en offrant aux amateurs de sport, de nouvelles et aux mélomanes d’écouter les voix auxquelles ils font confiance sur leurs appareils favoris compatibles Siri avec une simple commande vocale. Par exemple, vous pouvez demander à Siri d’écouter Fox News Talk, Clemson Football, Heart UK, RTL Allemagne, NRJ France, ABC Australia ou CBC Canada. Toutes les fonctionnalités seront mises en œuvre sur Apple Music et sur tous les appareils compatibles Siri cette semaine.

« Nous sommes ravis de nous associer à Apple et de faire partie de l’écosystème mondial de la société. Comme en témoignent nos 75 millions d’utilisateurs à travers le monde, la radio est l’une des catégories les plus populaires d’écoute audio sur les appareils connectés. Cet important partenariat permet d’améliorer notre expérience utilisateur et d’être partout avec nos auditeurs. »

Les stations de radio TuneIn sont accessibles dans le monde entier dans 197 pays sur plus de 200 plates-formes et appareils différents. Pour rappel, Apple a 50 millions d’abonnés Apple Music, et plus de 1,4 milliard d’appareils actifs dans le monde. Pour TuneIn, ce partenariat est donc plus qu’intéressant pour promouvoir son service.