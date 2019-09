Avec iOS 13, les utilisateurs peuvent compter sur une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité : le contrôle vocal.

Le contrôle vocal, disponible sur iOS et macOS, facilite l’utilisation de l’iPhone, l’iPad et du Mac pour les utilisateurs souffrant de problèmes moteurs ou dont les interactions avec les appareils sont limitées.

La fonction peut être activée dans Paramètres > Accessibilité > Contrôle vocal. Une fois activé, l’utilisateur peut ouvrir l’application en prononçant le nom, afficher le centre de contrôle, régler le volume ou même prendre une capture d’écran d’écran. Il est également possible de toucher un élément à l’écran et de demander plus de détails sur le contenu affiché. Le contrôle vocal offre aussi la possibilité de dicter et d’éditer des textes, mais également de déplacer et de positionner le curseur.

Pour activer ces commandes, il suffit de dire “Dis Siri, active le contrôle vocal”. À partir de là, vous pouvez ajouter d’autres commandes vocales, comme indiqué ci-dessus. À partir des options, il est également possible d’utiliser cette fonction uniquement lorsque l’utilisateur regarde l’écran et l’éteint à tout moment. Enfin, toujours dans les paramètres, vous pouvez cliquer sur “Personnaliser les commandes” pour les personnaliser ou en créer de nouvelles avec des actions associées, des commandes rapides ou des applications à gérer.

Au sujet la confidentialité, Apple a déclaré que les enregistrements vocaux ne seraient accessibles par personne, ce qui garantit la confidentialité et l’anonymat.