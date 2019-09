Après trois ans avec le même design, l’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir que l’iPhone 5G 2020 sera doté d’un nouveau cadre métallique quasi identique à celui de l’iPhone 4.

Depuis l’iPhone X, nous avons en effet droit à un design plus que similaire avec l’iPhone XS/Max/XR/11/Pro/Max. Comme Apple a pris pour habitude de de changer le design de ânière significative tous les trois, il faut s’attendre à ce que l’iPhone 2020 profite d’une nouvelle conception.

Ming-Chi Kuo parle d’un design proche du iPhone 4 sorti en 2010. Ce n’est pas très rassurant dit comme ça. Néanmoins, on se doute que l’iPhone 5G sera totalement différent des précédents modèles. Kuo ajoute les prochains iPhone auront droit à « un nouveau cadre métallique avec une conception plus complexe, de nouvelles procédures de découpes et de moulage par injection, ainsi qu’un ensemble de protection en saphir ou en verre » :

« Nous prévoyons que le nouveau design de l’iPhone 2020 changera considérablement […] Le cadre en métal et les vitres avant et arrière 2/2,5D seront toujours utilisés, mais la surface du cadre en métal sera modifiée pour adopter un design similaire à celui de l’iPhone 4 remplaçant le design de surface actuel. »

Concrètement, Apple pourrait revenir à un châssis en aluminium à bords droits, pris en sandwich par deux parties en verre. L’idée n’est pas déplaisante sur le papier. Il reste juste à savoir comment Apple saura impressionner ses fidèles clients l’année prochaine. Cela ne sera pas aussi évident que ça, sachant que la concurrence (comme le Samsung Galaxy Fold), propose déjà de belles choses cette année.

Un nouveau design d’iPhone sera déterminant pour l’avenir d’Apple et les ventes d’iPhone en général. Il ne fait aucun doute que le géant californien va devoir revoir sa copie de zéro pour relever ce challenge. Cela pourrait commencer par le retrait total de l’encoche, le principal “point noir” des modèles actuels. Estimée trop imposante, les utilisateurs, bien qu’habitués pour la plupart, ne seraient pas contre sa suppression.

Pensez-vous qu’Apple arrivera à concevoir un design d’iPhone totalement différent pour 2020 ?