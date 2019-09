Dans une interview, le directeur général de Disney, Bob Iger, explique les raisons de ses adieux au conseil d’administration d’Apple. Il a également parlé de sa relation avec Steve Jobs et d’autres problèmes indirectement liés à Apple.

Iger a d’abord expliqué ce qui l’avait incité à devenir membre du conseil d’administration d’Apple. Steve Jobs lui avait demandé de rejoindre le conseil avant de décéder, mais depuis que Jobs était membre du conseil d’administration de Disney, il ne pouvait pas rejoindre le conseil d’administration d’Apple :

« Lorsque Steve m’a proposé de rejoindre le conseil d’administration d’Apple, je n’ai pas pu le faire. Cela aurait été inapproprié. À ce sujet, je pense que la Bourse de New York ne le permettra pas, car Steve Jobs faisait déjà partie du conseil d’administration de Disney. Cela aurait été un conseil d’administration imbriqué. Mais lorsque Steve nous a quitté, on m’a demandé si je voulais le remplacer en tant que membre du conseil d’administration d’Apple. De toute évidence, il a été question de substitution formelle, certainement pas pour le rôle et l’importance.

J’ai adoré mes huit années chez Apple. J’ai beaucoup appris et je pense avoir apporté quelque chose dans la salle de réunion, en particulier avec mon point de vue personnel. »

Concernant sa décision de démissionner du conseil d’administration d’Apple, Iger a expliqué qu’il était désormais clair qu’Apple et Disney suivaient des voies conflictuelles plutôt que des routes convergentes.

« La raison pour laquelle j’ai quitté le conseil est qu’Apple est de plus en plus impliqué dans la création de programmes de télévision et de films, il était donc clair que nos chemins étaient maintenant en conflit et ne convergeaient plus. Je pensais juste que c’était la bonne chose à faire. Pour Apple, le contenu original reste relativement petit, mais pour Disney, il est beaucoup plus important et significatif. »

En sujet de la situation actuelle d’Apple, Iger estime que Tim Cook a fait un « excellent travail » en tant que PDG de la société, soulignant qu’Apple est « l’une des plus grandes entreprises du monde ».

« Je pense que Tim a fait un excellent travail. Et quelle que soit votre apparence, peu importe la situation, nous sommes tous d’accord pour dire qu’Apple est l’une des plus grandes entreprises du monde. Et Steve est parti depuis huit ans, et oui, il l’a fondée et c’est en quelque sorte sa société, mais ce que Steve a fait a été long, surtout compte tenu du rythme des changements. »

Désormais, Apple et Disney seront en concurrence avec les nouveaux services Apple TV+ et Disney+ qui seront lancés en novembre prochain.