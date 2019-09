Apple a mis à jour les applications iMovie et Clips, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités et optimisations.

iMovie est une application bien connue d’Apple conçue pour l’édition de vidéos. Elle se veut très pratique et utile pour réaliser des montages de manière simple et intuitive avec un résultat final certes non professionnel mais d’excellente qualité.

Grâce à cette mise à jour, nous pouvons enfin accéder aux fichiers sur les disques durs externes, lecteurs de cartes SD et clés USB. De plus, le mode sombre et le nouveau panneau de partage optimisé d’iOS 13 sont désormais pris en charge. Enfin, lorsque vous ajoutez de la musique aux paramètres du projet, la bande son s’adapte automatiquement à la longueur du film.

iMovie est disponible gratuitement sur l’App Store.

Clips vous permet de combiner des clips vidéo, des photos et de la musique pour créer des films personnalisés. Vous pouvez également les partager sur Messages, Instagram, Facebook et d’autres réseaux sociaux populaires, ainsi que sur des portails tels que YouTube et Vimeo. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, il y a Live Titles, qui vous permet de créer des titres et des sous-titres animés à l’aide de la voix.

Avec cette mise à jour, vous pouvez choisir parmi 19 autocollants emoji animés, notamment des icônes, des confettis, des cœurs en rotation et des notes musicales rebondissantes. De plus, nous pouvons célébrer les fêtes avec trois styles d’affiche : une carte avec des flocons de neige en relief, une enveloppe rouge pour le Nouvel An chinois et des bougies allumées. La prise en charge du mode sombre et du nouveau panneau de partage dans iOS 13 sont également intégrés.

Clips est disponible gratuitement sur l’App Store.