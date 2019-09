Apple propose également la version finale iPadOS 13.1, désormais accessible par tous les utilisateurs d’un iPad compatible. Découvrez toutes les nouveautés de cette nouvelle mouture.

Découvrez iPadOS, le puissant système d’exploitation dédié à l’iPad pour une expérience unique. Bâti sur les mêmes fondations qu’iOS, iPadOS apporte de nouvelles fonctionnalités à la fois puissantes et intuitives conçues pour le grand écran et la polyvalence de l’iPad. Cette mise à jour propose de nouvelles façons de travailler avec plusieurs apps, présente plus d’informations sur un écran d’accueil repensé, rend l’utilisation de l’Apple Pencil encore plus réactive avec un nouveau moyen d’annoter instantanément tout ce que vous voulez, et apporte un nouveau mode sombre spectaculaire, un moyen simple de vous connecter à des sites web tout en protégeant votre vie privée, ainsi que de nouveaux outils pour retoucher et consulter vos photos. iPadOS est plus rapide et réactif grâce aux optimisations apportées à l’ensemble du système.

Écran d’accueil

Widgets Aujourd’hui sur l’écran d’accueil pour toujours avoir sous les yeux les informations qui vous intéressent.

Nouvelle disposition permettant d’afficher plus d’apps sur chaque page.

Multitâche

Slide Over avec prise en charge de plusieurs apps pour accéder à vos apps préférées quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans iPadOS et passer rapidement de l’une à l’autre.

Possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres d’une même app dans Split View pour afficher côte à côte deux documents, notes ou e-mails.

App Spaces améliorée permettant d’ouvrir la même app dans plusieurs espaces de travail.

App Exposé permettant d’afficher rapidement toutes les fenêtres ouvertes d’une app.

Apple Pencil

Latence plus faible avec l’Apple Pencil, ce qui le rend plus réactif que jamais.

Palette d’outils repensée arborant un nouveau look, proposant de nouveaux outils et pouvant être placée d’un côté ou de l’autre de l’écran.

Nouveau geste permettant d’annoter ce que vous voulez en balayant avec l’Apple Pencil depuis le coin inférieur droit ou gauche de l’écran.

Nouvelle option « Pleine page » permettant d’annoter des pages web, des messages Mail, des documents iWork et des plans entiers.

Édition de texte

Possibilité de faire glisser directement la barre de défilement pour parcourir rapidement de longs documents, des pages web et des conversations par e-mail.

Déplacement plus rapide et précis du curseur, il vous suffit de le saisir et de le placer à l’endroit voulu.

Améliorations facilitant la sélection de texte, il vous suffit de toucher et de balayer le texte.

Nouveaux gestes pour couper, copier et coller : pincez une fois avec trois doigts pour copier et deux fois pour couper, et écartez trois doigts pour coller.

Possibilité d’annuler une modification dans l’ensemble du système en touchant deux fois l’écran avec trois doigts.

QuickType

Nouveau clavier flottant : placez-le où vous voulez afin d’avoir plus de place pour votre contenu.

QuickPath sur le clavier flottant pour vous permettre de saisir facilement du texte à une seule main grâce à la saisie gestuelle.

Polices

Polices personnalisées disponibles dans l’App Store et utilisables dans vos apps préférées.

Gestion des polices dans Réglages.

Fichiers

Prise en charge des disques externes dans Fichiers pour pouvoir accéder aux fichiers stockés sur une clé USB, une carte SD ou un disque dur et les gérer.

Prise en charge du protocole SMB pour la connexion à un serveur au bureau ou à un PC personnel.

Stockage local pour pouvoir créer des dossiers sur l’espace de stockage local et y ajouter vos fichiers préférés.

Présentation par colonnes pour parcourir les dossiers imbriqués.

Sous-fenêtre proposant des aperçus haute résolution des fichiers, des métadonnées riches et des actions rapides.

Prise en charge de la compression et de la décompression au format Zip pour la création et la décompression de fichiers Zip.

Nouveaux raccourcis clavier permettant de gérer encore plus rapidement vos fichiers à l’aide d’un clavier externe.

Safari

Navigation dans Safari comme sur un ordinateur, les sites web sont automatiquement optimisés pour le grand écran Multi-Touch de l’iPad.

Plateformes web telles que Squarespace, WordPress et Google Docs désormais prises en charge.

Gestionnaire de téléchargements permettant d’accéder rapidement aux téléchargements et de vérifier l’état d’un fichier en cours de téléchargement.

Plus de 30 nouveaux raccourcis clavier pour naviguer encore plus rapidement sur le Web à l’aide d’un clavier externe.

Page d’accueil mise à jour présentant vos favoris, les sites web que vous consultez souvent et ceux que vous avez consultés récemment, ainsi que des suggestions de Siri.

Options de présentation dans le champ de recherche intelligente permettant d’accéder rapidement aux commandes de taille de texte, au lecteur et aux réglages par site.

Réglages par site permettant d’activer site par site le lecteur, les bloqueurs de contenu et l’accès à l’appareil photo, au micro et à votre position.

Option permettant de redimensionner les photos que vous voulez transférer.

Mode sombre

Nouveau thème magnifique aux couleurs sombres qui procure une excellente expérience visuelle, en particulier dans les environnements faiblement éclairés.

Possibilité de programmer l’activation automatique du mode au coucher du soleil ou à une heure précise, ou encore de l’activer manuellement depuis le centre de contrôle.

Quatre nouveaux fonds d’écran système qui changent automatiquement d’apparence avec les modes sombre et clair.

Photos

Tout nouvel onglet Photos présentant une vue filtrée de votre photothèque vous permettant de trouver, revivre et partager facilement vos photos et vidéos.

Nouveaux outils de retouche photo qui facilitent la retouche, l’ajustement et la consultation des photos en un coup d’œil.

Retouche vidéo avec plus de 30 nouveaux outils, notamment Faire pivoter, Recadrer et Améliorer.

Connexion avec Apple

Fonctionnalité permettant de vous connecter aux apps et aux sites web participants avec un identifiant Apple existant tout en protégeant votre vie privée.

Configuration simple des comptes : seuls votre nom et votre adresse e-mail sont nécessaires.

Option « Masquer mon adresse e-mail » permettant de communiquer une adresse e-mail unique automatiquement redirigée vers votre véritable adresse.

Identification à deux facteurs intégrée pour protéger votre compte.

Aucun suivi de votre activité ni profilage par Apple pendant que vous utilisez vos apps préférées.

App Store avec Arcade

Accès illimité à de nouveaux jeux révolutionnaires avec un seul abonnement, sans publicité ni achat supplémentaire.

Tout nouvel onglet Arcade dans l’App Store permettant de découvrir les derniers jeux, des recommandations personnalisées et du contenu éditorial exclusif.

Disponible sur l’iPhone, l’iPod touch, l’iPad, le Mac et l’Apple TV.

Option permettant de télécharger les apps volumineuses via votre connexion cellulaire.

Possibilité de voir les mises à jour d’apps disponibles ou de supprimer des apps depuis la page Compte.

Prise en charge de l’arabe et de l’hébreu.

Plans

Toute nouvelle carte des États-Unis offrant une plus grande couverture des routes, des adresses plus précises, une meilleure prise en charge des itinéraires pour piétons, ainsi qu’une cartographie plus détaillée.

Vue à 360° permettant d’explorer les villes en 3D haute résolution de façon interactive.

Fonctionnalité Collections permettant de créer des listes de lieux que vous aimez et que vous pouvez facilement partager avec vos proches.

Fonctionnalité Favoris permettant d’obtenir rapidement et facilement un itinéraire vers les lieux où vous vous rendez quotidiennement.

Rappels

Toute nouvelle conception proposant des moyens plus puissants et plus intelligents de créer et d’organiser vos rappels.

Barre d’outils permettant d’ajouter rapidement des dates, des lieux, des drapeaux, des pièces jointes et plus encore aux rappels.

Nouvelles listes intelligentes (Aujourd’hui, Programmés, Avec drapeau et Tout) pour garder facilement le fil des rappels à venir.

Sous-tâches et listes groupées pour organiser vos rappels.

Siri

Suggestions personnalisées de Siri dans Apple Podcasts, Safari et Plans.

Plus de 100 000 stations de radio en direct du monde entier accessibles avec Siri.

Raccourcis

App Raccourcis désormais intégrée.

Suggestions d’automatisations en fonction de vos habitudes quotidiennes dans la galerie.

Automatisations personnelles et domestiques permettant d’exécuter automatiquement des raccourcis en fonction de déclencheurs.

Prise en charge des raccourcis par l’app Maison sous forme d’actions avancées dans l’onglet Automatisation.

Memoji et Messages

Nouvelles options de personnalisation des Memoji, notamment de nouvelles coiffures et de nouveaux couvre-chefs, maquillages et piercings.

Paquets d’autocollants Memoji disponibles dans Messages, Mail et les apps de tierce partie sur l’iPad mini 5, l’iPad (5e génération et modèles ultérieurs), l’iPad Air (3e génération) et tous les modèles d’iPad Pro.

Possibilité de partager ou non votre nom et votre photo, voire un Memoji, avec vos amis.

Recherche améliorée permettant de trouver facilement des messages grâce aux suggestions intelligentes et au classement des résultats par catégories.

Réalité augmentée

Occlusion des personnes pour permettre aux apps de placer naturellement des objets virtuels devant ou derrière les personnes avec l’iPad Pro (2018), l’iPad Air (2018) et l’iPad mini 5.

Capture de mouvement pour permettre aux apps de comprendre la position du corps et les mouvements d’une personne dans le but d’animer un personnage ou d’interagir avec des objets virtuels avec l’iPad Pro (2018), l’iPad Air (2018) et l’iPad mini 5.

Possibilité de suivre jusqu’à 3 visages en même temps pour le contenu de réalité augmentée afin de vous amuser avec vos amis avec l’iPad Pro (2018).

« Coup d’œil AR » pour voir et interagir avec plusieurs objets de réalité augmentée en même temps.

Mail

Possibilité de bloquer un expéditeur pour placer directement tous ses e-mails dans la corbeille.

Possibilité de masquer un fil pour cesser de recevoir les notifications d’un fil trop actif.

Barre de mise en forme permettant d’accéder facilement à des outils de mise en forme de texte enrichi et à des pièces jointes de toutes sortes.

Prise en charge de toutes les polices système, ainsi que des nouvelles polices téléchargées depuis l’App Store.

Notes

Présentation par galerie affichant vos notes sous forme de vignettes pour vous aider à retrouver celle dont vous avez besoin.

Dossiers partagés pour collaborer avec d’autres personnes en leur donnant accès à des dossiers de notes complets.

Recherche plus puissante pour la reconnaissance visuelle des images présentes dans vos notes et de texte dans les éléments que vous avez numérisés.

Nouvelles options pour les listes de pointage permettant de réorganiser facilement leurs éléments, de les mettre en retrait ou de déplacer automatiquement les éléments cochés en fin de liste.

Apple Music

Paroles synchronisées avec la musique pour une écoute plus divertissante.

Plus de 100 000 stations de radio en direct du monde entier.

Temps d’écran

Données d’utilisation sur 30 jours pour pouvoir comparer les valeurs de Temps d’écran sur plusieurs semaines.

Limites combinées pour inclure plusieurs catégories d’apps, apps spécifiques ou sites web dans une même limite.

Option « Encore une minute » pour vous permettre d’enregistrer rapidement votre travail ou de vous déconnecter d’un jeu lorsqu’une limite Temps d’écran est atteinte.

Confidentialité et sécurité

Option « Autoriser une fois » permettant de partager vos positions une seule fois avec les apps.

Alertes de suivi en arrière-plan pour vous prévenir quand une app utilise votre position en arrière-plan.

Améliorations du Wi-Fi et du Bluetooth pour empêcher les apps d’accéder à votre position sans votre consentement.

Commandes de partage de position permettant d’exclure facilement les données de localisation lors du partage de photos.

Expérience système

Sélection des réseaux Wi-Fi et des accessoires Bluetooth dans le centre de contrôle.

Commande de volume repensée et discrète en haut au centre de l’écran.

Captures d’écran en pleine page pour les pages web, les messages Mail, les documents iWork et Plans.

Feuille de partage repensée proposant des suggestions intelligentes pour partager du contenu en seulement quelques touchers.

Partage de l’audio pour deux paires d’AirPods, de Powerbeats Pro, de BeatsX ou de Powerbeats3, ou deux casques Beats Solo3, pour écouter un même flux audio à deux.

Lecture Dolby Atmos pour une expérience audio surround palpitante pour les contenus avec des bandes-son Dolby Atmos, Dolby Digital ou Dolby Digital Plus sur l’iPad Pro (2018).

Prise en charge des langues

Prise en charge de 38 nouvelles langues pour le clavier.

Saisie prédictive pour les claviers en cantonais, néerlandais, hindi (devanagari), hindi (latin), arabe najdi, suédois et vietnamien.

Touches Emoji et Globe séparées pour faciliter le changement de langue et la sélection des Emoji.

Détection automatique de la langue pour la dictée.

Prise en charge des dictionnaires bilingues thaï-anglais et vietnamien-anglais.

Chine

Mode de code QR dédié dans Appareil photo, accessible depuis le centre de contrôle, pour une meilleure reconnaissance des codes QR, lampe torche et confidentialité renforcée.

Affichage des intersections dans Plans pour les conducteurs en Chine afin de faciliter le passage des intersections complexes.

Zone d’écriture ajustable sur le clavier chinois.

Prédictions en cantonais sur les claviers Cangjie, Sucheng, Trait et Écriture.

Inde

Toutes nouvelles voix de Siri (une masculine et une féminine) en anglais indien.

Prise en charge des 22 langues officielles parlées en Inde avec l’ajout de 15 nouvelles langues pour le clavier.

Clavier bilingue hindi (latin)-anglais avec prédictions de saisie.

Prédictions de saisie sur le clavier hindi (devanagari).

Nouvelles polices système pour les langues indiennes gujarati, gurmukhi, kannada et odia pour plus de clarté et de confort lors de la lecture dans les apps.

30 nouvelles polices de document pour l’assamais, le bengali, le gujarati, le hindi, le kannada, le malayalam, le marathi, le népalais, l’odia, le penjabi, le sanskrit, le tamoul, le télougou et l’urdu.

Contacts avec des centaines de nouvelles étiquettes de relations pour libeller les contacts avec plus de précision.

Performances

Lancement des apps jusqu’à deux fois plus rapide.

Déverrouillage par Face ID jusqu’à 30 pour cent plus rapide sur l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération).

Mises à jour des apps 60 pour cent moins volumineuses en moyenne.

Apps de l’App Store jusqu’à 50 pour cent moins volumineuses.

Autres fonctionnalités et améliorations