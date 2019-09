Depuis quelques jours, les premiers utilisateurs se sont emparés de la version finale d’iOS 13. Nous avons largement couvert le sujet depuis la première bêta sortie début juin. Néanmoins, il convient de vous faire découvrir les nouveautés et principalement celles qui sont plus difficiles à trouver.

Liste Wi-Fi

Pour commencer, il y a une nouveauté intéressante dans le Centre de contrôle qui concerne le Wi-Fi. Plus précisément, on peut accéder rapidement à liste des réseaux Wi-Fi en restant appuyé sur l’icône “Wi-Fi”. Immédiatement, vous verrez tous les réseaux disponibles autour de vous.

QuickPath

Ensuite, Apple a ajouté une fonction baptisée QuickPath qui consiste à simplifier la saisie texte. Plutôt que de taper une lettre après l’autre, il suffit de glisser son droit de lettre en lettre pour constituer un mot, puis une phrase entière. Cette option s’est d’abord connaître sur Android, avant l’arrivée de l’app SwiftKey sur iOS. Apple a ensuite intégré cette fonction nativement dans iOS 13. Elle se veut pratique, après un certain temps d’adaptation.

Batterie

Avec iOS 13, on a découvert un nouvel onglet appelé “Recharge optimisée de la batterie”. En l’activant, le système iOS va apprendre à quelle fréquence vous recharger la batterie. Par exemple, si vous avez l’habitude de mettre en charge votre iPhone durant la nuit, la batterie arrêtera sa charge à 80% à certain moment pendant la nuit, avant de la reprendre à temps pour finir la charge à 100% juste avant votre réveil. L’objectif est de réduire les cycles de charges et d’éviter le vieillissement prématuré de la batterie.

Photos/Vidéos

Apple a apporté des modifications dans les outils de modifications. L’interface est plus simple qu’auparavant. De plus, il est désormais possible de profiter d’un outil de réduction de bruit, autant en photo qu’en vidéo.

La partie vidéo se dote à son tour de tous les outils déjà disponibles pour la photo. Apple a également ajouté des options de recadrage en appuyant sur l’icône jaune en haut à droit de notre capture ci-dessous. Plusieurs formats sont proposés : libre, carré, 9:10, 8:10, 5:7…



Les Live Photos ont droit aussi une nouveauté destinée à pouvoir la transformer en vidéo. Ainsi, vous pouvez la partager à n’importe qui ou encore l’éditer à la manière d’une vidéo traditionnelle.

Safari

Si vous souhaitez faire une capture d’écran de Safari “Pleine page”, c’est désormais possible. Pour cela, il suffit de faire une capture normale, puis de sélectionner l’option “Pleine page” en haut à droite, et terminer en l’enregistrant.

Sans oublier que Safari gère maintenant les téléchargements depuis le navigateur. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez et les enregistrer dans l’app Fichiers. Même les dossiers ou fichiers ZIP sont supportés. L’app Fichiers vous permet ensuite de les dézipper rapidement.

Mail

L’app Mail ressemble de plus en plus à la version Mac. Avec iOS 13, Mail se dote de plusieurs options de mise en forme : texte en gras, en italique…, mais aussi de liste à puces, de nombreuses polices (avec la possibilité d’en télécharger depuis l’App Store), d’un nuancier de couleurs, ou encore d’options pour l’alignement. Tout a été pensé pour pouvoir personnaliser davantage vos mails.