Apple a lancé une nouvelle série de vidéos intitulée “Lyrics to Live By” et dédiées à l’introduction de la fonction dans iOS 13 qui vous permet de lire et de suivre les paroles d’une chanson sur Apple Music en temps réel.

La nouvelle série de vidéos d’Apple vise à “célébrer cette nouvelle frontière de l’expérience d’écoute”. La page vidéo “Lyrics to Live By” sur Apple Music contient des images d’artistes populaires qui parlent de la signification et de l’inspiration que sous-tendent les paroles de certaines de leurs chansons préférées. Les artistes présentés dans la série de vidéos incluent Halsey, Hunter Hayes et d’autres.

Toujours sur cette nouvelle page, Apple propose une sélection de “Modern Masters” avec des livres d’artistes tels que Bebe Rexha, Jack Antonoff, Julia Michaels et d’autres. Dans chacun de ces livres de chansons, Apple Music met en valeur non seulement les chansons que ces artistes ont publiées, mais également celles qu’ils ont été écrites pour d’autres personnes.