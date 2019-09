L’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont été appréciés par la critique américaine et Apple souhaite partager les avis les plus intéressants.

Apple a mis en ligne les meilleures revues internationales consacrées aux nouveaux iPhone de 2019 :

TechCrunch

« Le mode nuit de l’iPhone 11 est fantastique. Cela fonctionne très bien, il est à la hauteur de la comparaison avec d’autres appareils conçus pour la prise de vue avec peu de lumière, l’exposition et le rendu des couleurs sont excellents. »

The Verge

« Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont deux des smartphones les plus équilibrés et les plus riches en fonctionnalités qu’Apple ou toute autre marque ait jamais créés. Ils ont une excellente autonomie, des processeurs avancés qui leur permettront d’être des produits importants pendant des années, des écrans absolument splendides et un nouveau système de caméra qui surclassera généralement tout autre téléphone, ce qui devrait encore s’améliorer avec la mise à jour logicielle prévue à l’automne. »

Mashable

« La synergie parfaite entre le logiciel et le matériel Apple est ce qui distingue le système de caméra de l’iPhone 11 Pro des autres produits et rend la fonction de zoom continu aussi fluide et efficace. »

Refinery29

« La meilleure nouvelle est sûrement le mode Nuit, qui augmente la luminosité des photos sombres de manière assez impressionnante … Il s’active automatiquement lorsqu’il détecte des environnements faiblement éclairés. Vous pouvez même l’utiliser comme une torche. Avec cette fonction, les sujets apparaissent sur l’écran avec plus de lumière que ce qui peut être perçu à l’œil nu. »

Engadget

« Et cette fois, Apple a rendu les choses encore plus attrayantes. Grâce aux mises à niveau et aux mises à niveau intégrées, à un nouvel appareil photo et à un prix d’attaque de 699 $, vous obtenez nettement plus en dépensant un peu moins. »

Tom’s Guide

« L’iPhone 11 représente un grand pas en avant pour la photographie, grâce à des innovations telles que le mode ultra-grand-angle et le mode Nuit, qui offrent des performances supérieures dans des environnements faiblement éclairés. Apple a également relevé la barre en ce qui concerne la qualité des enregistrements vidéo, tout en garantissant une autonomie exceptionnelle. »

Esquire

« Avec les trois nouveaux modèles d’iPhone, les vidéastes du monde entier pourront désormais enregistrer des films 4K à 60 ips et obtenir des vidéos haute résolution incroyablement nettes et fluides. Grâce aux outils d’édition proposés par Apple, vous pouvez éditer, recadrer et corriger les prises de vue comme vous le feriez avec une photo. Et une autre fonctionnalité vous permet de passer avec précision du mode photo au mode vidéo. »

CNBC

« Ces appareils fonctionnent en parfaite synergie pour capturer de magnifiques portraits. Personnellement, je trouve que c’est le moyen idéal pour photographier ma chienne, Mabel. Maintenant, d’autres produits aussi, mais Apple reste toujours le top. »

GQ UK

« Le modèle iPhone haut de gamme est enfin arrivé. Tout comme le MacBook Pro et l’iPad Pro, cet appareil fait tout ce dont vous avez besoin, et plus encore. »

9News (Australie)

« Je crois que, dans son utilisation quotidienne, il s’agit du meilleur appareil photo sur le marché pour les smartphones. »

HardwareZone Singapore

« La puce Bionic A13 est tout simplement plus rapide que les autres sur le marché. Cette puce déchire littéralement la concurrence. »

New Straits Times (Malaisie)

« L’appareil photo du téléphone est facile à utiliser et intuitif. Grâce à l’intégration de la puce évoluée A13 Bionic et d’iOS 13, en plus des technologies d’apprentissage automatique, la photographie sur iPhone atteint de nouveaux sommets d’excellence. »