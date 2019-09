Apple a pleinement profité de la nuit des Emmy Awards pour attirer l’attention sur son prochain service de streaming Apple TV+, à travers une série de publicités.

Apple TV+ n’inclura que la programmation Apple originale, y compris les séries et les films. Dans une nouvelle campagne intitulée “Stories to Believe”, Apple montre un extrait de ses émissions de 15 secondes, qui ont été projetés pendant les pauses publicitaires des Emmy Awards.

Il est intéressant de noter que ces pubs ont donné l’occasion de jeter un coup d’œil sur certaines œuvres d’Apple qui ne seront pas lancées le 1er novembre, mais qui sont répertoriées comme étant à venir. Parmi celles-ci, citons “Truth Be Told”, avec Octavia Spencer et Aaron Paul, et “Servant”, un thriller psychologique de M. Night Shyamalan.

Vous pouvez voir tous les clips de la campagne “Stories to Believe” sur la chaîne YouTube de l’Apple TV. Le nouveau service de streaming Apple sera disponible par abonnement au prix de 4,99 € à compter du 1er novembre.