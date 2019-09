Comme chaque année, DisplayMate, spécialisé dans les tests d’écrans, se charge de tester l’écran des nouveaux iPhone. Un premier bilan est sorti concernant l’écran OLED de l’iPhone 11 Pro Max.

Rappelons que ce n’est que la troisième année consécutive qu’Apple utilise la technologie OLED (depuis l’iPhone X). Pourtant fabriqué par Samsung, DisplayMate estime que l’écran du 11 Pro Max dépasse déjà celui du Galaxy Note 10+. Raison pour laquelle il a pris la tête du classement devant Samsung.

DisplayMate explique l’écran du 11 Pro Max offre de « meilleures performances d’affichage par rapport à la concurrence ». La meilleure luminosité, la précision des couleurs, le niveau contraste amélioré et la diminution des reflets de l’écran sont mis à l’honneur. De plus, la consommation en énergie est jusqu’à 15% plus basse.

Concrètement, l’iPhone 11 Pro Max disposerait d’un écran nettement plus performant, à différents niveaux, que tous les smartphones sur le marché.

Voici ce qui Apple sur son site :

« L’écran Super Retina XDR est en mesure d’atteindre un nouveau pic de luminosité, et même deux. Il est aussi capable de déterminer à quel moment utiliser l’un ou l’autre. Il atteint 800 nits au soleil (idéal pour prendre des photos en extérieur et faire votre sélection sur place) et jusqu’à 1 200 nits lorsque vous regardez des contenus à gamme dynamique extrême. C’est comme si vous aviez un écran Pro Display XDR sur votre iPhone. »

Il est vrai qu’il y a une réelle différence entre l’iPhone XS Max et le 11 Pro Max. Nous aurons l’occasion de vous montrer cela très bientôt dans une comparaison entre les deux appareils.