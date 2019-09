Dans une interview de The Telegraph, le Prince Harry a déclaré qu’il travaillait pour la nouvelle émission d’Oprah Winfrey sur Apple TV+.

La nouvelle série documentaire se concentrera sur l’élimination de la stigmatisation et de la honte entourant la maladie mentale. Elle montrera des exemples de “l’esprit humain réagissant dans les endroits les plus sombres”. Avec Oprah, il est co-créateur et co-producteur exécutif de la série, qui sera lancée sur Apple TV+ l’année prochaine.

Mais plus important que l’implication du prince est le fait qu’il croit lui-même que l’émission peut sauver des vies grâce à son attention portée aux recherches factuelles.

Oprah Winfrey a annoncé sa série de documentaires sur Apple TV+ plus tôt cette année, bien qu’à l’heure actuelle, on ne sache pas quand elle sera précisément diffusée.