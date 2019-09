Cela n’aura pas été une mince affaire de récupérer notre iPhone 11 Pro Max. Après plus de 100km pour aller chez le transporteur, il est enfin arrivé à la rédaction.

Nous n’allons pas entrer dans les détails sur les fonctions, ce n’est pas le sujet ici. Nous vous proposons une découverte du modèle argent particulièrement réussi, tout comme les autres coloris (vert nuit, gris sidéral et or). La finition du verre au dos est juste parfaite, et le rendu est bien meilleur visuellement que le modèle de l’an dernier.

Vous verrez également dans nos photos plus bas que les boutons d’alimentation, de volume, du vibreur et le tiroir SIM ont tous été déplacés vers le bas. Apple a probablement fait ce choix pour simplifier l’utilisation à une main.

Le design général ne bouge pas par rapport au XS Max, en dehors du dos désormais équipé d’un triple capteur photo.

Nous vous laissons apprécier ces premières photos, qui faut le dire on été prise un peu dans la précipitation…en attendant de vous en proposer de meilleures très prochainement. Nous reviendrons aussi avec le test complet de cet iPhone 11 Pro Max…

