Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max comprennent un système de gestion dynamique de l’alimentation. Celui devrait rendre ces appareils moins sensibles aux limitations de performances lorsque la batterie vieillit et se dégrade.

Selon un nouveau document d’assistance, Apple indique que l’iPhone 11 comprend un nouveau système de gestion de la batterie matérielle et logicielle toujours actif et dynamique.

« L’énergie requise pour l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max est surveillée de manière dynamique et les performances sont gérées de manière à pouvoir répondre à ces besoins en temps réel. Le système est plus avancé que les systèmes de batterie et de gestion de l’énergie de l’iPhone précédents et permet à votre iPhone de réduire l’impact sur le rendement dû au vieillissement de la batterie. »

Les mécanismes de limitation des performances d’Apple ont suscité de nombreuses critiques fin 2017, Apple étant accusée de ralentir délibérément ses appareils pour convaincre les utilisateurs d’acheter un nouveau modèle. La société s’est défendue en expliquant que la procédure avait été activée pour éviter les arrêts soudains de l’iPhone avec une batterie détériorée, mais a été obligée de démarrer un programme de remplacement de la batterie à des prix réduits.

Bien que l’impact puisse être atténué, la batterie de l’iPhone 11/Pro se dégrade naturellement avec le temps, tout comme toutes les batteries lithium-ion. Selon Apple, la mauvaise santé de la batterie de l’iPhone 11 pourrait entraîner des temps de lancement plus longs, des fréquences d’images plus basses, des débits de données cellulaires plus faibles, ainsi qu’un volume maximal du haut-parleur et une luminosité potentiellement inférieure de l’écran.