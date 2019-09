JerryRigEverything a encore frappé avec une nouvelle vidéo où c’est fois la victime n’est autre que le Galaxy Fold de Samsung.

Comme il s’agit du tout premier smartphone pliable de la marque, le YouTubeur a décidé de tenter un pliage dans le sens inverse. Pire encore, Jerry s’est armé d’outils de test en tout genre, des pointes au cutter, en passant par le briquet.

Jerry précise que : « Le Galaxy Fold a été annoncé il y a environ un an, mais au cours de cette année, le Samsung Galaxy Fold a été retardé en raison de problèmes structurels. L’écran n’était pas assez puissant et la poussière pénétrait à l’intérieur de l’appareil. Samsung a donc annulé les précommandes de ses clients et ajouté quelques modifications de conception mineures. Nous voici, presque un an après la première annonce, avec la version 2 du Galaxy Fold. »

Et comme le montre la vidéo, plus que la poussière, le sable arrive à pénétrer dans l’appareil. On entend très bien les craquements à la fermeture, comme à l’ouverture. Pour cette raison, on ne peut que vous conseillez d’éviter la plage avec ce smartphone pliable (ou de faire très attention).

De manière générale, ces tests permettent d’en savoir un peu plus sur la résistance de l’appareil. L’écran extérieur (en verre) se montre plus résistant aux rayures comparé à celui installé à l’intérieur (film tactile). C’est assez normal puisque la finition n’est pas la même. En revanche, l’appareil s’avère plus robuste qu’on ne pensait au test de pliable inversé. Il faut souligner le fait que Samsung a modifié les charnières, rendant l’ensemble plus costaud.

Après avoir visionner cette vidéo, vous aurez compris que le Fold demande d’être protégé correctement. Avec un prix de 2020€, il ne fait aucun doute que les utilisateurs vont être très soigneux avec leur nouveau joujou.

Disponible chez Boulanger, Darty, Rakuten, Orange, SFR et prochainement à la Fnac, Cdiscount, RueDuCommerce. Vous le trouverez aussi directement en boutique chez certains opérateurs.