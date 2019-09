Si vous avez installé la version finale d’iOS 13, sortie hier soir, vous aurez remarqué les nombreux changements un peu partout. L’App Store n’échappe pas à la règle notamment pour ce qui est d’accéder aux mises à jour des applications. Le magasin d’apps se dote également d’une gestuelle pour supprimer une application.

Dans le premier cas, deux solutions s’offrent à vous pour lancer le téléchargement des mises jour de vos apps. La première est d’entrer dans l’app App Store, cliquer sur l’image de votre compte, et vous verrez les applications en attente de mise à niveau. L’autre solution, plus rapide, consiste à faire un appui long sur l’icône App Store pour accéder aux raccourcis rapides. Parmi eux, il y a “Mises à jour”. En cliquant dessus, vous irez directement sur la page de votre compte où se trouvent les apps en attente de MàJ. Nous vous conseillons de rafraîchir la page en tirant vers le bas, si l’application App Store tourne depuis un moment en tâche de fond. Il est fort probable qu’il y aura plus de mises à niveau en attente.

Apple permet également de supprimer vos applications depuis l’App Store. Pour ce faire, vous avez juste à faire un simple geste glisser de droite à gauche sur une app. Vous verrez alors le bouton “supprimer” apparaître, comme pour un mail par exemple.

Ces deux petites astuces sont vraiment utiles pour rendre votre expérience bien plus agréable sur iOS 13.