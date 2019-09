Plusieurs utilisateurs se plaignent de problèmes d’envoi de mails depuis l’app native, après la mise à jour vers iOS 13.

Le problème le plus courant est l’erreur “Aucun expéditeur”. Ce qui se passe, c’est que chaque message de la liste “Boîte de réception” n’affiche pas le nom de l’expéditeur réel, car l’utilisateur voit un message générique “Pas d’expéditeur”.

D’autres utilisateurs se plaignent que les comptes de messagerie ne reçoivent pas de nouveaux messages ou que le compteur du badge sur l’icône ne reflète pas le nombre réel de mails non lus dans l’app.

L’app Mail sous iOS 13.0 est malheureusement connue pour contenir encore plusieurs bugs. On espérait que la version finale apporterait des correctifs, mais à ce stade, la plupart des problèmes ne seront résolus qu’avec iOS 13.1, prévu le 24 septembre. Si vous ne voulez pas attendre quatre jours pour résoudre ces bugs, il existe deux solutions.

Pour le bug “Aucun expéditeur”, vous devez forcer la fermeture l’application Mail à partir de l’écran multitâche, puis éteindre complètement l’iPhone. Redémarrez l’appareil et le problème devrait être résolu.

Pour le problème avec le courrier entrant, vous pouvez supprimer le compte Mail qui a des problèmes et de le reconfigurer à partir des paramètres. Pour ce faire, allez simplement dans Réglages > Mot de passe et compte, sélectionnez le compte souhaité et cliquez sur Supprimer le compte. Ensuite, à partir du même écran, cliquez sur Ajouter un compte pour reconfigurer ce même compte. À ce stade, chaque problème devrait être résolu.

Malheureusement, il n’y a pas de solution fiable pour le badge sur l’icône de l’application. Si vous n’êtes pas encore passé à iOS 13, le mieux est de patienter encore un peu. Apple va corriger les bugs petit à petit.