L’emblématique Apple Store Fifth Avenue à New York a été repensé depuis un certain temps, mais comme annoncé par Apple, la réouverture aura lieu le vendredi 20 septembre, à temps pour le lancement des derniers modèles d’iPhone.

Apple a récemment publié un communiqué de presse avec un aperçu des modifications apportées au légendaire Apple Store :

« Aujourd’hui, Apple a présenté en avant-première son nouveau Apple Fifth Avenue, un espace complètement réinventé sous l’un des monuments les plus célèbres de New York. Avec son cube de verre distinctif et lumineux qui s’élève au-dessus d’une nouvelle place publique, l’Apple Fifth Avenue est prêt à reprendre sa place au cœur de l’une des communautés créatives les plus dynamiques au monde. »

Selon Apple, le nouveau magasin a presque doublé la taille du magasin d’origine, offrant plus de lumière naturelle et des plafonds plus hauts. Il y a un nouvel espace qui offrira les sessions Today at Apple quotidiennement. L’espace pour le Genius a également doublé de taille.

Depuis son ouverture en 2006, en présence de Steve Jobs, le Fifth Avenue a accueilli plus de 57 millions de visiteurs. Apple affirme qu’il est plus visité que la Statue de la Liberté ou l’Empire State Building.

Apple annonce que le nouveau magasin sera géré par 900 employés parlant plus de 30 langues. Et, bien sûr, il offrira l’expérience Apple Watch Studio, permettant aux clients potentiels d’Apple Watch Series 5 de personnaliser leur montre intelligente avant de l’acheter.